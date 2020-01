Neuschnee bringt in Tirol große Lawinengefahr am Mittwoch

Innsbruck – Zunehmende Niederschläge lassen in Tirol am Mittwoch die Lawinengefahr in höheren Lagen ansteigen. Verbreitet wird große Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala, herrschen, teilte der Lawinenwarndienst am Dienstag mit. Die Verhältnisse für Touren und zum Freeriden seien "sehr kritisch".