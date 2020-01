Innsbruck – In der Nacht auf Dienstag stiegen Unbekannte in ein Geschäft in Innsbruck ein. Die Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten. Am Ende ließen sie Wechselgeld und diverse Kleidungsstücke mitgehen. Die genaue Schadenssumme lässt sich noch nicht sagen, laut Polizei dürfte sie aber bei einigen tausend Euro liegen. (TT.com)