Mehr als Hälfte der Schüler krank: Auch Schule in Jochberg geschlossen

Pillberg – Die Schule in Jochberg bleibt wegen der Grippewelle vorerst geschlossen. Die Schule ist damit die vierte innerhalb von nur zwei Tagen in Tirol, die ihre Pforten dicht machen muss. 30 der 48 Schüler sind an Influenza erkrankt, berichtet das Land Tirol. Die Schließung gilt für die laufende Woche.

Auch in Pillberg bleiben Schüler und Lehrer vorerst zuhause. Mit der Volksschule musste die dritte Schule innerhalb von zwei Tagen in Tirol vorübergehend den Schulbetrieb einstellen. 13 von 28 Schülern waren an der Influenza erkrankt, meldete das Land Tirol in einer Aussendung. Die Schulschließung sei in Absprache mit Bildungsdirektion und Landessanitätsdirektion durch die Schulleitung beschlossen worden.

Ab Donnerstag bis einschließlich Montag findet in Pillberg also kein Unterricht statt. Die Eltern werden informiert. Bereits gestern wurden die Volksschulen in Vomperbach und Schönberg geschlossen.

„Impfung bester Schutz gegen Influenza“

Die Impfexpertin der Landessanitätsdirektion Anita Luckner-Hornischer appellierte einmal mehr, sich impfen zu lassen. „Für den bestmöglichen Schutz vor Influenza sollte auch jetzt noch eine Grippe-Impfung in Anspruch genommen werden. Die derzeit grassierende Grippewelle kann sich vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen schnell verbreiten, wie sich aktuell am Beispiel der Volksschulen Vomperbach, Schönberg und Pillberg zeigt." Vorbeugen könne man auch durch richtiges Hygieneverhalten. „Erkrankte sollten unbedingt zuhause bleiben und sich ordentlich auskurieren. Eine entsprechende Händehygiene und Husten-Nies-Schnäuzetikette kann bei der gezielten Abwehr von Grippeviren helfen.“

