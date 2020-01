Coronavirus: Epidemie bedroht Weltwirtschaft, Milliardenkosten erwartet

Peking, weltweit – Der Coronavirus-Ausbruch in China wird nach Einschätzung eines führenden chinesischen Lungenexperten erst in sieben bis zehn Tagen seinen Höhepunkt erreichen. Doch schon jetzt beginnt sich der Ausbruch der Krankheit auch wirtschaftlich auszuwirken.

Für eine seriöse Prognose, was das Coronavirus wirtschaftlich anrichten kann, ist es zwar noch zu früh. Doch der aktuelle Ausbruch weckt Erinnerungen an frühere Pandemien, bei denen die ökonomischen Kosten heute klar sind.

So schätzen Ökonomen, dass die SARS-Pandemie 2003 die Weltwirtschaft rund 40 Milliarden Dollar gekostet hat, allein China büßte damals den Schätzungen zufolge 17,5 Milliarden Dollar seines Bruttoinlandsprodukts ein.

Die ökonomischen Kosten der Influenza-Epidemie 2009 durch das Virus H1N1, besser bekannt als sogenannte „Schweinegrippe", werden heute auf 45 bis 55 Milliarden Dollar beziffert.

Starbucks schließt in China über 2000 Filialen

Die Kaffeehauskette Starbucks hat am Dienstag (Ortszeit) als erstes US-Unternehmen vor finanziellen Einbußen durch den Ausbruch des Coronavirus in China gewarnt. Mehr als 2000 Filialen, das ist rund die Hälfte aller Standorte in China, seien geschlossen worden. In den offenen Filialen seien die Öffnungszeiten angepasst worden, hieß es.

Weil die finanziellen Folgen des Ausbruchs noch nicht abzusehen seien, müsse die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 verschoben werden. Starbucks betreibt 4292 Kaffeehäuser in China. Etwa zehn Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens wird in China gemacht, das aber ein Wachstumsmarkt für Starbucks ist. Nach der Bekanntgabe der Schließungen gaben die Aktien des Unternehmens um rund ein Prozent nach.

Ikea schließt Hälfte seiner Möbelhäuser in China

Der schwedische Möbelkonzern Ikea schließt wegen des neuartigen Coronavirus vorübergehend rund die Hälfte seiner Warenhäuser in China. Diesen Entschluss habe das Unternehmen nach reichlichen Überlegungen zu der Situation gefasst, teilte der Ikea-Mutterkonzern Ingka am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Gesundheit und Sicherheit von Kunden und Mitarbeiter habe für Ikea immer oberste Priorität. Die betroffenen Angestellten seien gebeten worden, bis auf Weiteres zu Hause zu bleiben.

Die Ingka-Gruppe betreibt 30 Ikea-Möbelhäuser in China. Der Ikea in der Millionenstadt Wuhan war schwedischen Medienberichten zufolge bereits vor knapp einer Woche geschlossen worden. Seitdem hat Ikea demnach auch Geschäftsreisen aus und nach China verboten.

Bangen in der Tourismusbranche

Das Coronavirus hält auch die heimische Tourismusbranche in Atem. Auch wenn Reiseveranstalter und Co. noch keine direkten Auswirkungen spüren, gibt es regelmäßige Krisenbesprechungen. In Wien rechnen die Touristiker mit einem „Knick" bei Reisenden aus China, zumal Peking vorige Woche alle Reiseagenturen angehalten hat, keine Pauschalreisen mehr ins In- und Ausland zu verkaufen.

Auch italienische Hoteliers bangen nach der Verbreitung des neuen Coronavirus um den Tourismus aus China. „Wir haben schon viele Stornierungen und Absagen bekommen, vor allem von Gruppen und Pauschalreisenden", sagte der Präsident des Hotelverbandes Federalberghi, Bernabò Bocca, der Nachrichtenagentur Ansa.

„Wir bereiten uns auf noch schwerere Schäden vor. Und es werden keine kleinen Verluste sein, das können wir schon sagen."

Für Italien gehört der chinesische Markt zu den wichtigsten im Tourismusbereich. Städte wie Rom oder Venedig sind besonders beliebt. Gruppen aus China bringen vor allem in der Nebensaison um das chinesische Neujahr im Winter viel Geld.

Toyota stoppt vorläufig Produktion in China

Der japanische Autobauer Toyota hat angesichts der Ausbreitung des Coronavirus in China den Betrieb seiner Werke in dem Nachbarland für die nächsten Tage eingestellt. Aufgrund von Faktoren wie den Richtlinien der chinesischen Behörden sowie der derzeitigen Lage bei der Teilezulieferung habe man entschieden, den Betrieb der Fabriken bis 9. Februar auszusetzen.

Das teilte eine Sprecherin des Konzerns in Tokio mit. Man werde die Situation beobachten und entscheiden, wie ab dem 10. Februar weiter vorgegangen werde.

British Airways setzt Flüge nach China aus

Die britische Fluggesellschaft British Airways setzt wegen der Ausbreitung des Virus in China alle ihre Flüge in die Volksrepublik und von dort nach Großbritannien aus. Das gelte ab sofort, teilte die Airline am Mittwoch mit. Sie verwies auf die Reisehinweise des britischen Außenministeriums für China.

Bei Deutschlands größter Fluggesellschaft, der AUA-Mutter Lufthansa, finden bisher alle Flüge von und nach China wie geplant statt. Das sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Ölpreise weiter gestiegen

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 60,19 US-Dollar (54,69 Euro). Das waren 68 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 60 Cent auf 54,08 Dollar.

Seit Beginn der Woche sind die Ölpreise nicht mehr gefallen. Sie konnten damit ihre Talfahrt der vergangenen Woche stoppen, als die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Sorgen vor den Folgen für die chinesische Wirtschaft die Ölpreise auf Talfahrt schickten.

Trotz der aktuellen Stabilisierung bleibt die Ausbreitung der Lungenkrankheit nach Einschätzung von Marktbeobachtern ein bestimmendes Thema beim Ölhandel. Zuletzt hatten mehrere internationale Konzerne ihre geschäftlichen Aktivitäten in China eingeschränkt. Am Ölmarkt werden nach wie vor Vergleiche zwischen der aktuellen Lage und der SARS-Pandemie im Jahr 2003 gezogen. Damals war die Nachfrage nach Kraftstoffen in China massiv gebremst worden.

Unsicherheiten bei Apple

Auch der stark von Produktionsstätten in China abhängige US-Konzern Apple räumte Unsicherheiten ein. Es gebe zwar Alternativen für Zulieferer in Wuhan, die Auswirkungen auf andere Landesteile seien aber „weniger klar", sagte Apple-Chef Tim Cook am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Die Unsicherheit rund um das Coronavirus sei der Grund dafür, dass bei der Umsatzprognose für das laufende Quartal eine ungewöhnlich breite Spanne von 63 bis 67 Milliarden Dollar gewählt worden sei, sagte Apple-Finanzchef Luca Maestri.

Home Office für 3500 VW-Mitarbeiter

Volkswagen lässt wegen der Ausbreitung des Virus seine 3500 Mitarbeiter in Peking für zwei Wochen von daheim aus arbeiten. Wie der Autohersteller am Mittwoch mitteilte, werden bis auf weiteres auch alle Geschäftsreisen in China und international ausgesetzt.

Nach dem bisher geplanten Ende der – schon um drei Tage verlängerten – offiziellen Neujahrsferien am kommenden Montag sollen die Mitarbeiter in der Hauptstadt bis 17. Februar zuhause bleiben und von dort arbeiten. „Wir streben an, ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld für unsere Kollegen sicherzustellen."

Autozulieferer Webasto schließt Zentrale in Bayern

In Deutschland schließt der Automobilzulieferer Webasto wegen vier mit dem Virus infizierten Mitarbeitern seinen Stammsitz im oberbayerischen Gauting bis Sonntag. Bis dahin sollen Mitarbeiter der Firmenzentrale auch nicht an nationale und internationale Standorte reisen, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Für China gelte sogar eine Sperre für zwei Wochen.

Die vier ersten in Deutschland bestätigten Fälle der neuen Lungenkrankheit sind allesamt Mitarbeiter des Unternehmens. Eine Kollegin aus China war vergangene Woche zu einer Schulungsmaßnahme im Gautinger Ortsteil Stockdorf. Dort hatten sich die vier Mitarbeiter nach bisherigen Erkenntnissen angesteckt.

Japan fürchtet um China-Geschäft

Japan befürchtet negative Folgen für seine exportabhängige Wirtschaft durch den Ausbruch des Coronavirus in China. Wenn es länger dauere, bis die Situation sich beruhige, könnten „die japanischen Exporte, die Produktion und die Unternehmensgewinne beeinträchtigt werden", warnte Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura.

Der Autohersteller Honda, der drei Werke im chinesischen Wuhan betreibt, dem Epizentrum des Ausbruchs, plant die Evakuierung einiger Mitarbeiter. Fast Retailing, wozu die beliebte Bekleidungskette Uniqlo gehört, hat in China etwa 100 Geschäfte vorübergehend geschlossen. Der japanische Einzelhandelsriese Aeon gab an, dass er seine fünf Supermärkte in Wuhan offenhalte, nachdem die lokalen Behörden um die Fortsetzung des Betriebs gebeten hatten.

Bosch-Zulieferketten gefährdet

Dass China die Neujahrsferien für die Unternehmen bis Anfang Februar verlängert, wirke sich nicht auf die Geschäftsentwicklung aus, so Bosch-Chef Volkmar Denner. „Geht diese Phase länger, werden dann insbesondere Zulieferketten gestört, kann sich das natürlich sehr schnell ändern." Bosch beschäftigt in dem Land mehr als 60.000 Leute und hat zwei Werke in Wuhan, wo der Erreger erstmals auftrat.

Bisher gebe es zwar keine Krankheitsfälle in der Belegschaft, doch für Bosch sei die Situation Grund zur Sorge, erklärte Denner. In China wurden die Neujahrsferien für die Unternehmen bis Anfang Februar verlängert. Das werde sich nicht auf die Geschäftsentwicklung auswirken. „Geht diese Phase länger, werden dann insbesondere Zulieferketten gestört, kann sich das natürlich sehr schnell ändern."

Franken auf höchsten Stand seit fast drei Jahren

Die mit dem Coronavirus-Ausbruch einhergehende Verunsicherung der Investoren hat auch zu einer kräftigen Aufwertung des Schweizer Frankens geführt. Ein Euro war am Montag für 1,0690 Franken zu haben. Weniger als 1,07 Euro kostete die Schweizer Hauptexportwährung zuletzt im April 2017.