Gut zu wissen: Dieser Bakterien-Zoo tummelt sich in der Waschmaschine

Innsbruck, Furtwangen – Weißer als weiß, porentief sauber und selbstverständlich keimfrei: So soll die Wäsche sein, wenn sie aus der Maschine kommt. Gleichzeitig soll das Waschpulver aber auch ohne Bleiche und biologisch abbaubar sein. Der Umwelt zuliebe wird am liebsten das Wasserspar-Progeamm und Bleiche-freies Flüssigwaschmittel verwendet. Was aber viele nicht wissen: Damit werden Waschmaschinen zu richtigen Keimschleudern.