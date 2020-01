Schiffsunglück in Budapest: Weiterer Kapitän festgenommen

Budapest – Ein weiterer Verdächtigter ist am heutigen Mittwoch im Zusammenhang mit dem Schiffsunglück auf der Donau in Budapest vom Mai 2019 mit 28 Toten in Polizeigewahrsam genommen worden. Es handelt sich um den Kapitän des Flusskreuzschiffes „Viking Idun“, der unter dem begründeten Verdacht unterlassenen Hilfeleistung steht, berichtete die ungarische Nachrichtenagentur MTI.