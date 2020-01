Pöltl überzeugte bei Spurs-Sieg über Utah als bester Rebounder

San Antonio – Jakob Pöltl war am Mittwoch (Ortszeit) beim 127:120 der San Antonio Spurs über Utah Jazz in der NBA bester Rebounder und Passgeber seines Teams. Der Wiener packte acht Mal an den Brettern zu und verteilte – ebenso wie DeMar DeRozan – fünf Assists. Zudem verbuchte er vier Punkte und einen blockierten Wurf in 22:25 Minuten auf dem Parkett.