Ökotest: 22 von 51 Gesichtsmasken „sehr gut", fünf fielen durch

Linz/Wien – Eine Gesichtsmaske zur Hautpflege gönnen sich nicht nur Frauen: Damit nur Gutes auf die Haut kommt, hat das Magazin Ökotest 51 Feuchtigkeitsmasken auf ihre Inhaltsstoffe geprüft: 22 erhielten die Note „sehr gut", darunter die meisten Naturkosmetik-Produkte, fünf der Masken fielen aber durch, berichtete die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich am Donnerstag.

Fünf Produkte – eine Creme und vier Tuchmasken – wurden mit „ungenügend" bewertet. Die Tester kritisierten PEG-Verbindungen, die Fremdstoffe in die Haut einschleusen können, und halogenorganische Verbindungen wie den Konservierungsstoff Chlorphenesin, der als hautreizend gilt. Erstere waren in 17, zweiter in fünf Artikeln enthalten. Fünf Masken enthielten Duftstoffe, die Allergien auslösen können bzw. im Verdacht stehen, die Fortpflanzung zu beeinträchtigen.