Weg vom Plastik: McDonald's Österreich erzielte Rekordergebnis

Innsbruck – Burger, Wraps, Salate und Kaffee: McDonald's Österreich hat im vergangenen Jahr wieder mehr Gäste angezogen. Jeden Tag seien mehr als 400.000 Kunden in eines der 196 Restaurants im Land gekommen, teilte das Unternehmen mit. So habe man für 2019 ein Rekordergebnis erzielen können.

„McDonald’s hat sich in den vergangenen Jahren völlig neu erfunden. Wir sind sowohl in den Restaurants als auch unterwegs und zu Hause näher am Gast als je zuvor", sagt Isabelle Kuster, Managing Director von McDonald’s Österreich. Von Wien bis Dornbirn gibt es mittlerweile den McCDelivery in allen größeren Städten. Und der Lieferservice übertraf alle Erwartungen: Der Umsatz habe sich laut Unternehmen im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt.