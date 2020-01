Papst verlangt strenges Vorgehen gegen Missbrauch

Wien – Papst Franziskus hat eine innerkirchliche Strafverfolgung von Missbrauch und anderen schweren Straftaten „mit Strenge und Transparenz“ verlangt. Es gelte die „verletzte Menschenwürde, vor allem der Kinder“, zu schützen, sagte er am Donnerstag laut Kathpress vor Mitarbeitern der Glaubenskongregation, die für derartige Verfahren zuständig ist.

Zugleich bestärkte er die Kurienbehörde in der Revision der betreffenden Normen. Die Rechtsverfahren müssten effektiver und organischer werden, so Franziskus. Derzeit arbeitet der Vatikan daran, die unterschiedlichen Gesetze und Erlasse zum Vorgehen gegen sexuellen Missbrauch und Vertuschung zusammenzufassen.

Besonders mahnte er Zuwendung zu Schwerkranken und Sterbenden an. Niemand dürfe angesichts unheilbarer Leiden im Stich gelassen werden. „Aufgrund seiner ewigen Bestimmung bewahrt das menschliche Leben seinen ganzen Wert und seine ganze Würde unter allen Umständen, auch in Ungewissheit und Zerbrechlichkeit“, so der Papst. (APA)