Untersuchungs-Haft für fünf Grazer Spieler wegen Wettbetrugsverdacht

Graz – Über fünf mittlerweile ehemalige Spieler des Basketballklubs UBSC Graz, der in der Basketball Superliga (BSL) spielt, ist am Donnerstag die Untersuchungshaft verhängt worden. Die Männer waren am Montag wegen des Verdachts des Wettbetrugs festgenommen worden. Laut Landesgericht Graz bestehe bei allen Verdunkelungsgefahr und bei vier der Verdächtigen auch Fluchtgefahr.