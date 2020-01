Nach Unfall mit sieben Toten in Luttach: Unfalllenker in Hausarrest überstellt

Brixen – Nach dem schweren Verkehrsunfall in Luttach in Südtirol mit sieben Toten ist der Unfalllenker am Donnerstag in den Hausarrest überstellt worden. Der 27-Jährige wurde vom Bozner Gefängnis ins Kloster Neustift bei Brixen gebracht, wie das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it berichtete.