Anzengruber wird neuer Innsbrucker Vizebürgermeister

Innsbruck – Die Grabenkämpfe in der Innsbrucker ÖVP sind vorerst beendet. Wie erwartet hat sich der Stadtparteivorstand am Donnerstagabend auf einen Kompromiss geeinigt: Gemeinderat Johannes Anzengruber übernimmt die Agenden von Franz Gruber und wird neuer Vizebürgermeister. Gruber will sich bereits im Februar zurückziehen. Er plant wie berichtet einen Wechsel in die Privatwirtschaft.