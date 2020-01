Nach Grabenkämpfen: Innsbrucker VP-Vorstand segnete Lösung ab

Innsbruck – Die heftigen Grabenkämpfe in der Innsbrucker ÖVP haben vorerst ein Ende gefunden. Die Schwarzen haben sich wie zu erwarten auf einen Kompromiss geeinigt. Nachdem der bisherige Partei- und Klubchef Christoph Appler aus dem Gemeinderat geflogen war, segnete der Parteivorstand am Donnerstagabend folgende Lösung ab: Appler wird doch wieder Klubobmann, Vizebürgermeister Franz Gruber legt mit Ende Februar sein Amt nieder und Johannes Anzengruber soll ihm nachfolgen. Reinhold Falch, der den Tiroler Seniorenbund im Gemeinderat vertritt, wird stellvertretender Klubobmann.

Es handle sich um eine „tragfähige Lösung", meinte Parteichef Appler am Freitag bei einer Pressekonferenz. Insgesamt sei im Zeitraum bis zu dieser Entscheidung „großer Schaden für die Partei" entstanden, räumte Appler ein. Mit der am Donnerstag einstimmig abgesegneten Lösung könne es jetzt aber gelingen, „als Volkspartei wieder an die Spitze der bürgerlichen Kräfte" zu gelangen, so Appler. Dazu müsse man ab sofort auf „Sacharbeit" setzen und den bereits eingeleiteten Partei-Reformprozess überarbeiten und neu durchstarten", fügte der Stadtparteichef hinzu.