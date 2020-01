105 Stunden Arbeit pro Woche ohne Lohn: Au-pairs in Tirol ausgebeutet

Die Realität sah aber ganz anders aus: Die jungen Frauen – nach Ermittlungen des LKA Tirol mindestens acht Frauen im Alter von 18 bis 27 Jahren aus Togo, Marokko, Madagaskar und Georgien – mussten nicht nur im Haushalt der 34-Jährigen arbeiten. Sie wurden gezwungen, auch in der Putzfirma der Italienerin zu schuften. In Einzelfällen bis zu 105 Stunden in der Woche. Die Opfer bekamen dafür aber keinen Cent. Statt im versprochenen eigenen Zimmer mussten die jungen Frauen auf Matratzen am Boden mit mehreren Personen in einem Raum schlafen.