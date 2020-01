Brauchtum, Bälle, Super Bowl: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Wenn sich Jänner und Februar am Wochenende die Klinke in die Hand geben, hat Tirol in Sachen Freizeitaktivitäten wieder einiges zu bieten. Mit dem Schleicherlaufen in Telfs steht etwa ein Highlight der Faschingszeit auf dem Programm. Freunde der Fasnacht sind auch in St. Leonhard richtig, wo das Blochziehen die Narrensaison im Bezirk Imst einläutet.