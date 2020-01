Gebühren für China-Pakete sollen steigen

Berlin, Wien - Dank neuer Regeln für Sendungen aus dem Ausland dürfen Postunternehmen für Pakete aus China in Zukunft mehr Geld verlangen. Laut Angaben des deutschen Wirtschaftsministeriums sollen die Gebühren heuer für die Deutsche Post um 27 Prozent höher liegen als 2019, wie aus einer Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Für die Postunternehmen ist das eine gute Nachricht, denn sie erhalten damit in Zukunft von chinesischen Postbetreibern mehr Geld für jedes aus China gesendete Paket. Wie viel mehr die heimische Post dadurch am Ende einnehmen wird, könne man laut dem Post-Sprecher aber noch nicht genau beziffern. Für die österreichischen Privatkunden ändere sich aber durch die neuen Regeln nichts. Die Gebühren sind als Ausgleich für die Beförderungskosten, die Postunternehmen in den Empfängerländern entstehen, gedacht.