Einzelhandel mit "stabiler Entwicklung" 2019 zufrieden

Wien - Die Einzelhandelsgeschäfte haben 2019 ein nominelles Umsatzplus von 1,3 Prozent auf 73,2 Milliarden Euro brutto (real plus 0,2 Prozent) verzeichnet. 2018 waren es plus ein Prozent (real minus 0,5 Prozent) gewesen. WKÖ-Handelsobmann Peter Buchmüller zeigte sich mit der "stabilen Entwicklung" zufrieden. Die geplante Steuerreform werde sich künftig auch positiv auswirken, Buchmüller am Freitag.