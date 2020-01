Franzose Clarey Schnellster im einzigen Training für Garmisch-Abfahrt

Garmisch-Partenkirchen – Nach der Absage am Donnerstag und einer Verschiebung am Freitag konnte das Training für die Abfahrt der Herren in Garmisch-Partenkirchen doch noch über die Bühne gehen. Der Franzose Johan Clarey schnappte sich die Bestzeit, verwies die Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+ 0,02 Sekunden) und Kjetil Jansrud (+ 0,39 Sekunden) auf die Plätze zwei und drei.