Verbraucherpreise zogen zum Jahresauftakt weiter an

Luxemburg - Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind zu Jahresbeginn kräftiger gestiegen. Die Teuerungsrate in den 19 Ländern der Währungsunion lag im Jänner bei voraussichtlich 1,4 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Dezember waren es noch 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gewesen.