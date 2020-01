Tiroler Firma Wolftank-Adisa leidet an Coronavirus-Epidemie in China

Innsbruck – Die Tiroler Wolftank-Adisa, die seit Jänner in Wien – und auch in München – an der Börse notiert, leidet in China an den Restriktionen durch die Coronavirus-Epidemie. Der Betriebsurlaub der Mitarbeiter der China-Tochter, die im Bereich Umweltschutz und Tank-Sanierung tätig ist, wurde bis 10. Februar verlängert, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.