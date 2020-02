WSG Tirol krämpelt die Ärmel hoch: „Aufgeben ist nie ein Thema“

Orihuela, Dehesa de Campoamor – Wer könnte mehr über die WSG erzählen als Benjamin Pranter und Florian Toplitsch, die beide im Sommer 2011 nach Wattens kamen und sich noch an den verschossenen Hobel-Elfmeter in der Relegation gegen BW Linz erinnern können. Hätte der Torjäger damals getroffen, hätten die Beiden in der Kristallweltenmetropole womöglich in Liga zwei begonnen und nicht fünf Jahre in der Regionalliga, drei in der 2. Liga und das erste Jahr in der Bundesliga verbracht.