26-Jähriger stürzte in Lech sechs Meter mit Pistenraupe ab

Lech – Ein 26-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Lech in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) mit einer Pistenraupe rund sechs Meter abgestürzt. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich auf der Seite liegen, teilte die Polizei mit. Der verletzte Fahrer konnte sich noch selbstständig aus der Pistenraupe befreien und zur Talstation gehen.