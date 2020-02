Dreßen triumphierte bei Heimspiel in Garmisch, Kriechmayr Vierter

Garmisch-Partenkirchen – Thomas Dreßen feierte am Samstag den vierten Weltcuperfolg seiner Karriere, den zweiten in diesem Winter. Der Deutsche gewann vor Heimpublikum die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (0,16 Sekunden) und dem Franzosen Johan Clarey (0,17). Vincent Kriechmayr wurde als Vierter bester Österreicher (0,26).

„Es ist brutal, dass das schon so lange her ist“, diktierte Dreßen nach dem ersten deutschen Abfahrtssieg in Garmisch seit Markus Wasmeier 1992 in die Notizblöcke. Damals war Dreßen noch gar nicht geboren. „Für uns Deutsche ist das natürlich geil, hier zu gewinnen. Ich habe mir im Ziel beim Abschwingen schon gedacht, dass sich heute alles sehr gut angefühlt hat.“ Damit setzte sich auch die Serie der Heimsiege im Abfahrtsweltcup fort. Nach Paris (Bormio), Feuz (Wengen) und Mayer (Kitzbühel) war nun eben Dreßen an der Reihe.