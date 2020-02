Diesjähriges Oscar-Dinner soll überwiegend vegan sein

Hollywood – Beim festlichen Dinner anlässlich der Oscar-Verleihung am kommenden Sonntag bekommen die internationalen Filmstars ein besonders nachhaltiges Menü aufgetischt: Die Organisatoren haben entschieden, dass es in diesem Jahr zu siebzig Prozent aus veganen Gerichten bestehen soll.

Puck, der in Frankreich zum Chefkoch ausgebildet wurde und danach in die USA auswanderte, ernährt sich zwar selbst nicht ausschließlich vegan, er experimentiert aber gerne mit rein pflanzlichen Zutaten. In einigen seiner Restaurants bietet der 70-Jährige inzwischen „Vegane Verkostungsmenüs" an.