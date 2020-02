Föhn wehte Hut weg: Trotzdem Weltrekord für steirischen Riesen-Schneemann

Donnersbachwald – Das Zittern dauerte bis zuletzt: Infolge des viel zu warmen Wetters der vergangenen Tage drohte der Schneemann-Weltrekord in Donnersbachwald zu scheitern. Zweimal fiel der mit Schnee gefüllte Zylinder vom Kopf des weißen Riesen, doch in der Zwischenzeit gelang die offizielle Messung: Mit 38,04 Meter Höhe bekamen die Donnersbachwalder doch noch ihren ersehnten Guinness-Rekord.

In der Nacht vor der Weltrekord-Party bei der Riesneralm-Talstation, putzte der Föhn das zweite Mal den rekordbringenden Hut weg. Doch auch ein kahlköpfiger "Riesi", so der offizielle Spitzname des Schneemanns, taugte allemal für die beschwingte Open-Air-Feier am Samstagnachmittag.