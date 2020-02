Autos kollidierten auf Felbertauernstraße: Zwei Schwerverletzte

Huben – Zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Pkw kam es am späten Samstagnachmittag auf der Felbertauernstraße bei Huben.

Ein 50-jähriger Einheimischer war zusammen mit seiner 55-jährigen Frau mit dem Auto gegen 17 Uhr in Richtung Lienz unterwegs. Zeitgleich lenkte ein 79-jähriger Einheimischer seinen Pkw von Lienz kommend in Richtung Matrei in Osttirol. Aus bisher unbekannter Ursache kam der 79-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Er touchierte den entgegenkommenden Pkw des 50-Jährigen. Dieser wurde gegen die Leitschiene gestoßen.