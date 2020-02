Innsbruck – Ob das vermehrte Interesse unmittelbar mit dem Rauchverbot in der Gastronomie und damit der mangelnden Gelegenheit zum Qualmen zusammenhängt, kann Univ.-Prof. Bernhard Holzner zwar nicht bestätigen. Dazu wären eigene Untersuchungen nötig. In anderen Ländern mit Beschränkungen ging die Anzahl der Raucher jedoch merklich zurück. Aber: „Das Rauchverbot dürfte jedenfalls eine zusätzliche Motivation sein, der Anlass und womöglich letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, sagt der Leiter der Psychiatrie I an der Innsbrucker Klinik, an der die Raucherberatungsstelle des Landes angesiedelt ist.