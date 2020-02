Saisonbestleistung: 17 Punkte von Jakob Pöltl bei Spurs-Sieg

San Antonio (Texas) – Jakob Pöltl hat am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) stark aufgezeigt. Beim 114:90 der San Antonio Spurs gegen die Charlotte Hornets markierte der Wiener mit 17 Punkten eine persönliche Saisonbestleistung. Außerdem steuerte er sieben Rebounds, einen Assist, zwei Steals und einen blockierten Wurf in 18:14 Minuten Spielzeit bei.