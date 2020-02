Hype um „F9": Erster Trailer für „Fast and Furious"-Fortsetzung

Los Angeles –Vier Monate vor dem Kinostart von „F9" ist der erste Trailer für die „Fast and Furious"-Fortsetzung mit großem Hype vorgestellt worden. Im Rahmen einer Star-besetzten Konzertparty in Miami (Florida), mit Rapperin Cardi B, Wiz Khalifa, Ozuna und Hauptdarsteller Vin Diesel, feierten die Macher am Freitagmittag (Ortszeit) die Trailer-Premiere.