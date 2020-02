"Happy Brexit Day": Ausländerfeindliches Schreiben in Hochhaus verteilt

Norwich/London – Ein Schreiben gegen Ausländer in einem Hochhaus in Norwich hat in Großbritannien und sozialen Netzwerken empörte Reaktionen ausgelöst. Auf Kopien mit der Überschrift "Happy Brexit Day", die in allen 15 Stockwerken aufgehängt worden waren, stand: "Wir tolerieren keine Menschen in diesen Wohnungen, die eine andere Sprache als Englisch sprechen."