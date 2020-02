Einbrüche mit wertvoller Beute in Tirol: DNA-Spur führte nach Niederösterreich

Kirchberg, Kitzbühel, Mittersill – Weil ein Einbrecher im Herbst DNA-Spuren am Tatort hinterlassen hatte, kamen ihm die Ermittler nun auf die Spur. Ein vorerst unbekannter Täter war zwischen 9. September und 7. Dezember des Vorjahres in mehrere Baustellen in Kirchberg, Kitzbühel und Mittersill eingebrochen. Gestohlen worden waren dabei Werkzeuge und Baumaterial im unteren, fünfstelligen Eurobereich.

Bei den Ermittlungen ergab sich nun eine DNA-Treffer, berichtet die Polizei. die Spur führte die Beamten in Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen in Arbesbach (Niederösterreich) und Mittersill (Salzburg) nach zu einem 31-jährigen Niederösterreicher.

Bei einer Hausdurchsuchung am Hauptwohnsitz des Mannes in Niederösterreich konnten noch zahlreiche Stücke aus dem Diebesgut sichergestellt und beschlagnahmt werden. Dem Mann konnten laut Polizei zwei Diebstähle und Einbruchsdiebstähle im Bezirk Kitzbühel und Zell am See nachgewiesen werden. Der Niederösterreicher zeigte sich großteils geständig. Er wird angezeigt. (TT.com)