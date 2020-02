Nach Pleite gegen HC Innsbruck: VSV feuert Trainer Aho

Eishockey-Club VSV hat am Montag die Trennung von Trainer Jyrki Aho mitgeteilt. „Der 44-jährige Finne wurde am Montag nach einer Sitzung des Vorstandes freigestellt“, hieß es in der Aussendung der Villacher. „Aufgrund der abnehmenden Leistungen vor der Play-off-Phase haben wir eine rasche Entscheidung treffen müssen“, erklärte Sportvorstand Gerald Rauchenwald.