Finanzministerium warnt erneut vor Internetbetrügern

Wien – Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt erneut vor gefälschten E-Mails, die im Namen der österreichischen Zollverwaltung an Bürger versendet werden. Die betrügerischen E-Mails mit dem Betreff „Ihr Paket wird vom Zoll einbehalten“ beinhalten die Information, dass die Empfänger angeblich für den Versand eines Pakets keine Zollgebühr bezahlt hätten und für weitere Informationen auf einen enthaltenen Link klicken sollen. Das BMF warnt laufend vor ähnlichen Betrugsmaschen.

Das BMF betont in einer Aussendung am Montag, dass es sich dabei um einen Internet-Betrugsversuch handelt und sowohl die versendeten E-Mails als auch die darin verlinkten Webseiten Fälschungen darstellen.

Informationen des BMF würden grundsätzlich in Form von Bescheiden erfolgen und per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt. Das BMF fordere Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf.