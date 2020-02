Trotz Verbot links abgebogen: Auffahrunfall in Sautens forderte einen Verletzten

Sautens – Ein Auffahrunfall in Sautens hat am Montagvormittag einen Verletzten gefordert. Der 54-jährige Autofahrer war gegen 11.30 Uhr hinter einem Lkw auf der Tiroler Bundesstraße von Ötztal Bahnhof kommend in westliche Richtung unterwegs. Vor diesem Lkw wiederum fuhr ein schwarzes Kraftfahrzeug – näheres darüber war laut Polizei zunächst nicht bekannt –, welches bei Straßenkilometer 124,800 trotz Linksabbiegeverbotes in Richtung Sautens/Rammelstein abbiegen wollte.