Vorwahl der Demokraten in Iowa: Ergebnisse liegen noch immer nicht vor

Des Moines – Neun Monate vor der US-Präsidentenwahl sind die Demokraten mit einer chaotischen Vorwahl ins Rennen um das Weiße Haus gestartet. Bei der Kandidaten-Kür im Staat Iowa, der ersten und damit richtungsweisenden Abstimmung, verzögerte sich die Bekanntgabe der Ergebnisse bis in den nächsten Tag hinein. Die Partei sah sich nach der ersten Abstimmung nicht in der Lage, Ergebnisse zu veröffentlichen. Bei der Überprüfung der Resultate mit mehreren Methoden habe es Unstimmigkeiten gegeben, erklärte eine Parteisprecherin.

Die Partei will die Ergebnisse im Laufe des Dienstags veröffentlichen. Der Chef der Demokraten in Iowa, Troy Price, sagte in einer kurzen Telefonschaltung mit Journalisten um 1 Uhr in der Nacht (Ortszeit/8 Uhr MEZ) am Dienstag, die Ergebnisse würden „später am Tag" bekanntgegeben. Die Stimmen würden per Hand überprüft. Price legte auf, ohne Fragen zu beantworten. Die Partei ist wegen der Verzögerung der Ergebnisse harsch in den Medien kritisiert worden. Sie hatte die Verzögerung zuvor mit Qualitätskontrollen begründet.

Die Demokraten wollten ganz sichergehen, dass die Wahlergebnisse stimmten, sagte Sprecherin Mandy McClure von der Partei in Iowa in der Nacht auf Dienstag. Deshalb seien nicht nur technische Systeme eingesetzt worden, sondern auch Fotos der Ergebnisse und schriftliche Unterlagen herangezogen worden. Dabei habe es Unstimmigkeiten gegeben, die noch überprüft werden müssten.

📽 Video | David Kriegleder (ORF) aus Iowa

Kein Hackerangriff

Die App zum Weiterleiten der Ergebnisse sei nicht abgestürzt, betonte die Partei. Auch handle es sich nicht um einen Hackerangriff. Es solle nun lediglich sichergestellt werden, dass die Ergebnisse vor einer Veröffentlichung korrekt seien. Die Integrität der Ergebnisse sei von größter Bedeutung.

Trumps Wahlkampfmanager Brad Parscale sprach von einer "Kernschmelze der Demokraten". Auf Twitter erklärte er: "Sie können nicht einmal die Vorwahl organisieren und sie wollen die Regierung führen. Nein, danke."

Sanders vor überraschend starkem Buttigieg?

Die Vorwahl der Demokraten will der linksgerichtete Senator Bernie Sanders für sich entschieden haben. Sanders' Wahlkampfteam erklärte unter Berufung auf eigene Zahlen, der 78-Jährige liege laut Teilergebnissen mit gut 28,6 Prozent auf Platz eins. Demnach landete Buttigieg mit 25,7 Prozent überraschend stark auf dem zweiten Platz, gefolgt von Warren mit 18,4 Prozent. Biden käme Sanders' Zahlen zufolge mit 15,1 Prozent nur auf den vierten Platz. Das wäre eine herbe Schlappe für den 77-Jährigen, den Umfragen in Iowa auf dem zweiten Platz gesehen hatten. In landesweiten Umfragen führte der Mitte-Politiker bisher.

Im Umfeld des demokratischen Kandidaten Pete Buttigieg hieß es, die Panne schmälere die Legitimität des Siegers, egal wer es sein werde. Sie dämpfe auch die Euphorie, die ein großer Wählerandrang zunächst ausgelöst habe.

Ärger bei Demokraten, Spott von Republikanern

Die Verzögerung von Ergebnissen der Demokraten sorgt für Ärger bei den Kandidaten. Das Wahlkampfteam von Ex-Vizepräsident Joe Biden kritisierte in einem von US-Medien veröffentlichten Schreiben an die Partei „erhebliche Mängel" in dem System zur Auszählung der Stimmen.

Präsidentensohn Eric Trump schrieb auf Twitter, deshalb wollten die Menschen nicht, dass die Demokraten die USA regierten.

Mehrere demokratische Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten traten am Montagabend vor ihren Anhängern in Iowas Hauptstadt Des Moines auf, ohne das Ergebnis der Vorwahl zu kennen. Sie konzentrierten sich dabei auf Angriffe gegen Trump.

Die demokratischen Bewerber reagierten auf das Chaos, indem sie schon vor Veröffentlichung der Ergebnisse vor ihre Anhänger traten und versicherten, sie hätten erfolgreich abgeschnitten. So äußerten sich der linksgerichtete Senator Bernie Sanders, der in Umfragen für Iowa in Führung gelegen war, Ex-Vizepräsident Joe Biden, der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg sowie die Senatorinnen Elizabeth Warren und Amy Klobuchar.

Bei Ankunft in New Hampshire gut gelaunt

Trotz fehlender Ergebnisse zeigten sich die demokratischen Bewerber guter Dinge. Der Ex-Bürgermeister von South Bend, Pete Buttigieg (38), sagte in Iowa, allen Anzeichen zufolge gehe er "siegreich" in die nächste Vorwahl. Das Team von Bernie Sanders (78) veröffentlichte interne Zählungen, wonach der Senator nach Auszählung von nur 40 Prozent der Wahlbezirke in Iowa vorne liegt. Demnach kommt Buttigieg auf Platz zwei, Senatorin Elizabeth Warren auf Platz drei. Der als Mitfavorit gehandelte Biden schaffte demnach nur den vierten Platz.

Noch vor Bekanntgabe des Vorwahl-Ergebnisses in Iowa erreichten dann am Dienstag einige Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten ihre nächste Station New Hampshire. Dort findet am kommenden Dienstag (11. Februar) nach Iowa die zweite Vorwahl statt.

Ex-Vize-Präsident Joe Biden (77) sagte bei seiner Ankunft am Flughafen von Manchester, er fühle sich großartig, wie US-Medien am Dienstag berichteten. Seine Mitbewerberin Amy Klobuchar (59) sagte Unterstützern demnach: "Wir hatten gerade einen hervorragenden Abend in Iowa." Zwar sei das Ergebnis noch nicht bekannt, aber sie wisse, dass sie gut abgeschnitten habe, sagte die Senatorin aus Minnesota.

Trump holt fast alle Stimmen in Iowa

US-Präsident Donald Trump hat indes erwartungsgemäß mit überwältigender Mehrheit die erste Vorwahl der Republikanischen Partei im US-Präsidentschaftsrennen im Bundesstaat Iowa gewonnen. Die Republikaner in Iowa teilten am Montagabend nach Auszählung fast aller Wahlbezirke mit, Trump sei auf 97 Prozent der Stimmen gekommen. Seine beiden Konkurrenten in Iowa – der frühere Gouverneur von Massachusetts, Bill Weld, und der konservative Radio-Moderator und frühere Kongressabgeordnete, Joe Walsh – kamen jeweils auf etwas mehr als ein Prozent.

In vielen Bundesstaaten haben die dortigen Republikaner die Vorwahlen gestrichen, weil Trump keinen ernsthaften Herausforderer hat. Das Ergebnis in Iowa reflektiert die große Unterstützung, die der Präsident in der Partei genießt. Es gilt als sicher, dass Trump bei der Präsidentschaftswahl am 3. November für die Republikaner antritt.

US-Präsident Donald Trump bei einer Rede an der Drake University in Des Moines (Iowa) am 30. Jänner 2020. © AFP/Loeb