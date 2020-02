Essayist und Literaturkritiker Steiner gestorben

Cambridge – Der amerikanische Literaturkritiker und Essayist George Steiner ist am Montagabend in Cambridge in England im Alter von 90 Jahren gestorben. Das bestätigte Steiners Sohn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten britische und amerikanische Medien über Steiners Tod berichtet. Der amerikanische Literaturwissenschaftler war vor allem wegen seiner analytischen Brillanz und intellektuellen Sprachgewalt bekannt.