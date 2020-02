Betrugsbande in Tirol soll 75.000 Euro Schaden verursacht haben

Innsbruck – Der Innsbrucker Fremdenpolizei ist in Zusammenarbeit mit der Polizei Hall die Ausforschung einer Trickbetrüger-Bande gelungen: Die Österreicherin und vier Afrikaner sollen sich zusammengeschlossen und überwiegend ältere Menschen über soziale Netzwerke und Telefon geködert und so um Tausende Euro erleichtert haben. Die Polizei wirft der fünfköpfigen Bande auch vor, dass sie ihre österreichischen Bankkonten als so genannte Finanzagenten einem betrügerischen Netzwerk zur Verfügung gestellt haben.

Die Opfer wurden meist über Facebook kontaktiert und dann mittels Telefon oder Messenger dazu gebracht, hohe Geldsumme zu bezahlen. Die Täter spielten ihren überwiegend älteren Opfern immer etwas vor: So wurden entweder Beziehungen in Aussicht gestellt oder die Täter gaben sich als Ärzte oder Soldaten aus. Dabei setzten sie die Opfer durch Geldforderungen massiv unter Druck, sodass teilweise dafür von den Geschädigten sogar Kredite aufgenommen wurden. In einem Fall gab der angebliche Arzt aus Afrika an, dass er dringend Geld für die Operation eines Kindes benötige, da dieses sonst sterben würde. Daraufhin überwies eine Frau aus der Steiermark gutgläubig einen Betrag von über 20.000 Euro an die Betrüger.