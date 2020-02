Shannen Doherty: „Mein Krebs ist zurück“

New York – Die amerikanische Schauspielerin Shannen Doherty (48) kämpft nach einer zwischenzeitlichen Besserung erneut gegen Brustkrebs. „Mein Krebs ist zurück, und deshalb bin ich hier“, sagte Doherty („Charmed - Zauberhafte Hexen“, „Beverly Hills, 90210“) in einem am Dienstag vom US-Sender ABC ausgestrahlten Interview.