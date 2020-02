"Einziger Sieger Donald Trump": Presse zu Vorwahlchaos in Iowa

Des Moines – Gewonnen haben dürfte Vorwahl der Demokraten ersten Ergebnissen zufolge Pete Buttigieg. Er liegt aktuell hauchdünn vor Senator Bernie Sanders. Bis das bekannt wurde, dauerte es jedoch einen Tag lang. Die Demokraten hatten Probleme mit der Auszählung der Stimmen. Die Zeitungen kommentieren am Mittwoch die Pannen-Vorwahl der US-Demokraten im US-Staat Iowa:

Tages-Anzeiger (Zürich):

"Kritik am Wahlprozedere der Demokraten gibt es schon lange. Iowa ist ein landwirtschaftlich geprägter Staat, in dem neun von zehn Wählern weiß sind. Repräsentativ ist das schon lange nicht mehr, nicht für die Demokratische Partei, nicht für Amerika. Und schaut man sich die Zahl der Delegierten an, die in Iowa vergeben werden, spielt der Bundesstaat ohnehin keine Rolle: Hier werden nur 41 der 3979 Delegierten bestimmt, die im Juli den demokratischen Kandidaten nominieren.

Ihre ganze Bedeutung zog die Vorwahl jeweils daraus, dass sie – mitsamt ihrem komplizierten Ablauf – als Erste folgt und den Ton für den weiteren Verlauf des Wahlkampfs setzen soll. Den Ton gesetzt: Das haben die Demokraten mit diesem Chaos tatsächlich. Sie haben sich als unfähig erwiesen, eine Wahl durchzuführen, auf die das Land nun so lange gewartet hat. Freuen kann sich über solche Gegner nur einer: Donald Trump."

Neue Zürcher Zeitung:

"Die Reaktion von Donald Trump war so vorhersehbar wie schonungslos. Wie sollten die Demokraten denn bitte das Land regieren, wenn sie nicht fähig seien, eine Wahl in Iowa durchzuführen? (...) Dazu kommt, dass das Debakel nicht die Folge einer rekordhohen Beteiligung war. Laut Schätzungen dürften ähnlich viele Leute gewählt haben wie vor vier Jahren. Damit wurde der Höchstwert von knapp 240.000 Teilnehmern im Jahr 2008 klar verpasst, als es den Demokraten letztmals gelungen war, später das Weiße Haus zurückzuerobern. Die Erwartungen der Demokraten, dass sich aufgrund der Ablehnung Trumps an ihrer Basis ein solcher Zustrom wiederholen würde und sich daraus Hoffnung für den November schöpfen ließe, haben sich nicht erfüllt. Vor diesem Hintergrund hat Trump recht mit seiner Aussage, er sei die einzige Person, die nach diesem Wahlabend einen Sieg verzeichnen könne."

TT-ePaper gratis testen und 2 VIP-Tickets für das Electric Love Festival gewinnen Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

La Repubblica (Rom):

"Eine 'systemische Katastrophe' nannte es ein Parteioberer der Demokraten in Iowa. Das lange Vorwahlrennen um den Herausforderer von Donald Trump beginnt schlecht. Chaos bei der Stimmenauszählung, Ineffizienz, Inkompetenz und Kontroverse: Es hätte kaum einen schlechteren Start für diejenigen geben können, die am 3. November den Mieter des Weißen Hauses verdrängen wollen. Der 'Caucus' im US-Staat Iowa (...) läuft Gefahr, zu einer beunruhigenden Metapher für den Zustand der Oppositionspartei zu werden."

Aftonbladet (Stockholm):

"Die Vorwahl in Iowa endete im App-Chaos für die Demokraten. Das ist willkommene Munition für die konservative Sphäre, die gerne Verschwörungstheorien verbreitet. Kandidat der Republikaner wird Donald Trump - wer von den Demokraten aber am besten gegen ihn antreten sollte, das ist weit weniger klar. Bernie Sanders ist ein 78-jähriger weißer Mann mit einer politischen Agenda, in der ein Großteil der Politik nicht durchzubringen sein würde. Weil diese unter anderem die Ölindustrie und Arbeitgeber hart treffen würde, hätte Sanders zudem mächtige Kräfte gegen sich. Es ist schwer vorstellbar, wie Sanders wirklich Trump herausfordern soll. Was wohl Joe Biden zur plausibelsten Wahl als Gegner von Trump macht."

Rossijskaja Gaseta (Moskau):

"Der Auftakt der US-Präsidentschaftswahlkampfs erwies sich als beispielloser Reinfall für die Demokraten. Bei dem neuen System zur Zählung der Wahlergebnisse gab es ein ernstes technisches Problem. (...) Die Blamage war so offensichtlich, dass die Organisatoren vor Ort zugaben, von der neuen Technologie enttäuscht zu sein. Es wurde auf Grundlage einer speziellen Anwendung für Smartphones unter anderem auch deshalb entwickelt, um das Risiko von Hackerangriffen auf die Abstimmung zu minimieren. Auch wenn es keine Hacker waren, die ihre Finger im Spiel hatten, wurde das Programm lahmgelegt."

L'Alsace (Mulhouse):

"Die Demokraten hatten das wirklich nicht nötig. Während der Beliebtheitsgrad von (US-Präsident) Donald Trump seinen Höhepunkt erreicht, ist der Fehler beim ersten Treffen der Vorwahlen der Demokratischen Partei für das Image katastrophal. Es wird eine schöne Woche für Donald Trump sein: Am Montag das Fiasko der Vorwahlen der Demokraten in Iowa, am Dienstag die Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress, und am Mittwoch der Freispruch im Amtsenthebungsverfahren (...). Der Himmel ist blau für den amerikanischen Präsidenten."

El Mundo (Paris):

"Die Vorwahlen zur Bestimmung eines Kandidaten für das Weiße Haus hätten für die Demokraten nicht schlechter beginnen können. Der Caucus in Iowa, wo die Vorwahlen immer beginnen, war ein Desaster, das die Anhänger der Partei beschämt. Dass man nicht in der Lage war, die Stimmen mit allen Garantien auszuzählen und den Sieger in diesem US-Staat zu ermitteln, sorgte einen Tag lang für Chaos und Ungewissheit. Das passt nicht zur ersten Demokratie der Welt. Man muss daran erinnern, dass die Stimmenauszählung in Iowa schon 2016 sehr umstritten war, als beim sehr knappen Sieg von Hillary Clinton über Bernie Sanders von Betrug die Rede war. Die Demokraten machen es (US-Präsident Donald) Trump derzeit sehr einfach. Dieser wird nach den Umfragen ohne Probleme die Wiederwahl schaffen."

Sme (Bratislava):

"Eine größere Blamage hat die amerikanische Demokratie schon lange nicht mehr erlebt. Die Unfähigkeit, nach einer vernünftigen Zeit das zuverlässige Ergebnis der Wahlen herauszubekommen, ist vielleicht noch in Äquatorialafrika verständlich, aber doch nicht im US-Staat Iowa. (...)