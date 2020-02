Tausende Menschen in Neuseeland wegen Hochwasser ohne Obdach

Wellington – Wegen Überschwemmungen haben in Neuseeland tausende Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Aus den niedrig gelegenen Gebieten Gore und Mataura auf Neuseelands Südinsel müssten wegen des Hochwassers des Mataura River 6.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden, ordnete die örtliche Katastrophenschutzbehörde am Mittwoch an.