Mauer der Kirche Petrus Canisius in Innsbruck mit Graffiti beschmiert

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 21:15 Uhr die südwestlich gelegene Mauer der Pfarrkirche Petrus Canisius in Innsbruck/Hötting mit schwarzer Farbe verschmiert und dadurch einen Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe verursacht.