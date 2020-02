Pkw mit vier Insassen stürzte bei Ried rund 100 Meter ab

Ried im Oberinntal - Am Mittwoch gegen 15.40 Uhr fuhr ein 40-jähriger mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Ried im Oberinntal bergwärts in Richtung Rodelbahn. Im Fahrzeug befanden sich noch eine 38-Jährige und zwei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren. Außerhalb des Ortsgebiet fiel laut Angaben des Lenkers plötzlich die Technik des Fahrzeuges aus und der Pkw rollte in der Folge etwa 200 Meter rückwärts.