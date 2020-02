Lawinen in der Türkei: Zahl der Todesopfer auf 41 gestiegen

Van – Nach den Lawinen im Osten der Türkei ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 40 gestiegen. Nach der Bergung von drei weiteren Leichen gebe es nun 41 Todesopfer, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad am Donnerstag mit. Bei den Unglücken am Dienstag und Mittwoch in Bahcesaray in der Provinz Van wurden demnach außerdem 84 Menschen verletzt.