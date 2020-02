Nachspiel zu Justiz-Causa: „Runder Tisch“ bei Kurz

Wien – ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz bittet zu einem „Runden Tisch“ in das Kanzleramt. Thema sollen „Defizite und Verbesserungspotenziale“ in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sein. Die Standesvertreter, Grünen-Justizministerin Alma Zadić und ÖVP-Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler sind geladen.

Mit der Zusammenkunft reagiert Kurz auf heftige Kritik an seinen Aussagen bei einem Hintergrundgespräch am 20. Jänner, die der Falter am Mittwoch veröffentlicht hat. Dort hat der Regierungschef vor mehreren Dutzend Journalisten die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Zusammenhang mit den Ermittlungen in der Casinos-Causa und gegen Ex-ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger als ein Netzwerk roter Staatsanwälte bezeichnet, die einseitig in Richtung der ÖVP ermitteln.