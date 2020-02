130 Lkw verstießen gegen Sektorales Fahrverbot

Innsbruck – Seit Jahresbeginn ist das neue, verschärfte sektorale Fahrverbot für Lkw auf der Inntalautobahn in Kraft. Die Landespolizeidirektion hat nun eine erste Kontrollbilanz nach dem ersten Monat gezogen. Derzufolge verstießen in diesem Zeitraum 130 Lkw gegen das „Sektorale" und wurden mit einer Sicherheitsleistung bzw. einer Anzeige belegt. 77 dieser Schwerfahrzeuge hatten Güter geladen, die bereits nach der alten Verordnung verboten gewesen wären, 53 transportierten Waren, die nun neu aufgenommen wurden, wie etwa Papierrollen, Stahl und Autos. Sehr viele der Lenker waren laut Angaben der Polizei bzw. der Landesverkehrsabteilung der Ansicht, dass ihre Lkw mit der Abgasnorm Euro VI noch unter die Ausnahmeregelung fallen würden. Tatsächlich sind aber seit 1. Jänner nur mehr Lkw mit einem Zulassungsdatum nach dem 31. August 2018 (Euro VId) ausgenommen. Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden im Schnitt pro Monat an die 20 Lkw aus dem Verkehr gefischt, die gegen das Sektorale Fahrverbot verstießen.