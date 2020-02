Bälle, Feste, Spaß im Schnee: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Am zweiten Februar-Wochenende zieht Tirol in Sachen Events wieder alle Register. Neben Partys, Festen und Bällen geht es auch sportlich zur Sache. Jede Menge Action im Schnee gibt es beispielsweise bei der Race-Snowboard-EM in Seefeld oder bei der Sportrodel-WM in den Kitzbüheler Alpen.