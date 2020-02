Ex-FPÖ-Chef Strache verletzte sich im Skiurlaub in Osttirol am Knie

St. Jakob in Defereggen – Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat sich beim Skifahren in St. Jakob in Defereggen in Osttirol am Knie verletzt. "Ich habe mir leider eine Verletzung am Knie zugezogen. Ich wurde aber bestens medizinisch versorgt und Danke den Helfern. Es wird schon wieder!", postete Strache am Donnerstagabend auf seiner Facebook-Seite.