CDU: Grüne oder SPD sollen Kandidaten für Thüringen aufstellen, Mohring geht

Erfurt/Berlin – Die CDU fordert, Grüne oder SPD sollten in Thüringen einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten aufstellen. CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer kündigt die Bereitschaft der Thüringer CDU an, einen solchen Kandidaten zu unterstützen. Es werde keine Stimmen der Thüringer CDU für einen Kandidaten der AfD oder der Linkspartei geben, stellte sie fest.

Der ehemalige Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) verfüge offensichtlich nicht über eine Mehrheit im Thüringer Landtag, sagte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag nach einer Sitzung des Parteipräsidiums in Berlin. Zuvor hatte CDU-Generalsekretär Raymond Walk dem MDR mitgeteilt, sollte Thomas Kemmerich (FDP) die Vertrauensfrage im Parlament stellen und Ramelow erneut kandidieren, wäre es möglich, dass sich die CDU enthalte. Damit könnte Ramelow ausreichend Stimmen bekommen.

Der Vorsitzende der Thüringer Grünen-Fraktion, Dirk Adams, hat die CDU-Chefin indes für ihren Vorschlag kritisiert. „Ich glaube nicht, dass Frau Kramp-Karrenbauer in der Position ist, Vorschläge oder Aufträge zu erteilen“, sagte Adams der Deutschen Presse-Agentur.

Kramp-Karrenbauer hatte in Berlin gesagt: „Wir erwarten, dass es eine Bereitschaft von SPD und Grünen gibt, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu präsentieren, der oder die als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin nicht das Land spaltet, sondern das Land eint.“, Sie fügte hinzu: „Die CDU ist zur konstruktiven Mitarbeit bereit. Sie hat bereits Projekte definiert, auf deren Grundlage eine konstruktive parlamentarische Sacharbeit im Interesse des Landes möglich ist.“ Wenn der Versuch scheitere, innerhalb des Parlaments stabile Verhältnisse zu erreichen, seien Neuwahlen unausweichlich. Dies habe das Präsidium einstimmig beschlossen.

Thüringer CDU: Mohring gibt Amt des Fraktionschefs ab

Im Vorfeld der Beratungen des CDU-Präsidiums waren Neuwahlen bereits nicht als „erste Option“ deklariert worden. Auch Thüringens CDU-Partei- und Fraktionschef Mike Mohring sagte am Freitag, seine Partei wolle parlamentarische Initiativen anderer Parteien unterstützen, damit ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. Mohring selbst hatte während der Krisensitzung in der Nacht zu Freitag in der Erfurter Fraktion seinen Rücktritt in Aussicht gestellt. Das bestätigte Kramp-Karrenbauer am Freitag.

Wenig später bestätigte der Generalsekretär der CDU Thüringen, Raymond Walk, dass Mohring sein Amt aufgibt: „Die CDU-Fraktion hat sich auf Neuwahlen zum Fraktionsvorstand mit neuen Personen Ende Mai verständigt. Mike Mohring wird nicht wieder antreten “

Im Vorfeld hatte es eine offene Revolte gegen den angeschlagenen Fraktionschef gegeben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt ist der Ärger unter vielen Abgeordneten groß, dass Mohring am Freitag vor dem CDU-Bundespräsidium seine Pläne für seine politische Zukunft weiter im Unklaren gelassen hat. „Es wird nun unausweichlich zu einer formalen Vertrauensfrage in der Fraktion kommen müssen. Das wollten wir ihm gestern ersparen“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott der dpa.

CDU droht Debakel bei Neuwahl in Thüringen Würde – hypothetisch – diesen Sonntag neu gewählt, käme die CDU mit einem Verlust von rund 10 Prozentpunkten nur noch auf 12 Prozent, wie Forsa im RTL/ntv-Trendbarometer ermittelte. Auch für die Fünf-Mann-Fraktion um Ministerpräsident Thomas Kemmerich, der dem Druck seiner Bundespartei folgend Neuwahlen zugestimmt hat, wären Wahlen folgenschwer. Die FDP war im Oktober mit einem Vorsprung von ein paar Dutzend Stimmen gerade so über die Fünf-Prozent-Hürde gesprungen. Bei Neuwahlen würde sie auf vier Prozent fallen und einen Einzug in den Landtag in Erfurt verpassen. Großer Gewinner wäre dem Trendbarometer zufolge die Linke: Sie würde von 31 auf 37 Prozent der Stimmen springen. Weil die Grünen 1,8 Prozentpunkte zulegen würden, die SPD 0,8 Prozent und die AfD 0,6 Prozent, würde es plötzlich wieder für Rot-Rot-Grün reichen: Das Bündnis käme auf 53 Prozent der Stimmen. 64 Prozent würden Ramelow wählen Dass dadurch Bodo Ramelow in das Amt des Ministerpräsidenten zurückkehren würde, würden die meisten Thüringer begrüßen: 65 Prozent bedauern, dass Ramelow nicht mehr Regierungschef ist. Wenn die Thüringer ihren Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, würden sich 64 Prozent für Ramelow entscheiden. 6 Prozent würden Thomas Kemmerich wählen, 9 Prozent Mike Mohring und 3 Prozent Christoph Kindervater von der AfD. Quelle: n-tv.de

Kemmerich berät um 14 Uhr mit Thüringer Landtagspräsidentin Vorgehen

Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich war am Mittwoch überraschend mit Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Regierungschef in Thüringen gewählt worden – dies hatte wegen der maßgeblichen Rolle der AfD ein politisches Beben ausgelöst. Die Linke hatte bei der Wahl gerade noch die Fünf -Prozent-Hüre erreicht. Eine parlamentarische Lösung könnte nun darin bestehen, dass Kemmerich seinen Rücktritt erklärt und damit den Weg frei macht für eine erneute Wahl des Ministerpräsidenten vom Landtag. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Kemmerich die Vertrauensfrage stellt. Beides käme der Thüringer CDU entgegen, da sie bei einer Neuwahl des Landtags Verluste befürchtet, während die politischen Ränder, also AfD und Linkspartei, auf Stimmenzuwachs hoffen könnten.

Nach einem bundesweiten Proteststurm wegen der maßgeblichen Rolle der AfD hatte Kemmerich am Donnerstag die Bereitschaft erklärt, seinen Posten wieder zu räumen. „Der Rücktritt ist unumgänglich", sagte der FDP-Politiker nach einem Krisentreffen mit FDP-Chef Christian Lindner, der extra nach Erfurt gereist war. Spitzenvertreter von Linkspartei, SPD und Grünen in Thüringen forderten Kemmerich auf, bis Sonntag seinen Rücktritt zu erklären. Der FDP-Mann hat bisher keinen klaren Fahrplan genannt.

Er wolle aber mit Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) über eine schnelle Amtsübergabe sprechen. Das teilte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Freitag in Erfurt mit. Er wolle sich mit ihr über das weitere Vorgehen „hinsichtlich einer schnellen Amtsübergabe“ beraten, die zugleich die Handlungsfähigkeit des Freistaats Thüringen aufrecht erhalte. Das Gespräch ist für 14 Uhr angesetzt.

Breite Mehrheit begrüßt Rücktrittsankündigung, Maaßen bedauert

Die Mehrheit der Deutschen begrüßt laut einer ARD-Umfrage die Rücktrittsankündigung Kemmerichs Dass der 54-Jährige sein Amt wieder zu Verfügung stellen will, finden 61 Prozent der Bundesbürger richtig. 24 Prozent halten diesen Schritt für falsch. Das ergab eine am Donnerstagabend veröffentlichte Blitzumfrage für den ARD-„Deutschlandtrend". Indes sind weitere Demonstrationen gegen Kemmerich angekündigt worden. Für diesen Freitagnachmittag (16.30 Uhr) plant ein Bündnis verschiedener zivilgesellschaftlicher Gruppen, in einem Demozug vom zentralen Anger in Erfurt über den Domplatz zur Staatskanzlei zu ziehen.

Der intern umstrittene CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen hat die Rücktrittsankündigung des Liberalen Thomas Kemmerich (FDP) im Gegensatz zur Parteispitze „sehr bedauert". In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Presse plädierte er für eine Expertenregierung. Diese hatte die AfD bereits vor einiger Zeit ins Spiel gebracht. Kemmerich „hätte die Chance gehabt, für fünf Jahre eine gute liberale und konservative Politik für Thüringen zu machen", sagte Maaßen.

Den Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die Kemmerichs Wahl mit den Stimmen der AfD als „unverzeihlich" bezeichnet hatte und deshalb drängte, das Ergebnis „rückgängig zu machen", widerspricht Maaßen: „Wenn wir schon so weit sind, dass wir sagen, dass ein Mandat deswegen nicht angenommen wird, weil man von den Falschen gewählt wird, habe ich mit diesem Demokratieverständnis ein Problem", erklärte er der Presse weiter.

Rückendeckung für FDP-Chef Lindner vor Vertrauensvotum

Nach der Wahl Kemmerichs mit AfD-Stimmen steht auch Lindner parteiintern massiv unter Druck. Er kündigte an, an diesem Freitag (12 Uhr) bei einer Sondersitzung des Bundesvorstandes die Vertrauensfrage zu stellen. Kemmerich sagte auf die Frage, ob er zu seiner Erklärung gezwungen worden sei: „Gezwungen hat uns niemand." Lindner hatte aber deutlich gemacht, dass er nicht Bundesvorsitzender bleiben könne, wenn eine Parteigliederung in Abhängigkeit zur AfD stehe.

Die FDP-Fraktion Thüringen will einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl stellen. Führende FDP-Politiker haben sich im Parteivorstand hinter ihren Vorsitzenden gestellt. „Er hat mein Vertrauen", sagte der Vizefraktionschef der FDP im Deutschen Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff in der Sendung „Morgenmagazin" des ARD-Fernsehens. Die FDP-Vizevorsitzende Katja Suding sagte im Bayerischen Rundfunk, sie gehe davon aus, „dass der Bundesvorstand Christian Lindner heute das Vertrauen aussprechen wird".

Neuwahlen in Thüringen eher unwahrscheinlich

Eine Auflösung des Parlaments ist indessen gar nicht so leicht möglich. Für die von Kemmerich angestrebte Auflösung des Landtags zeichnet sich derzeit keine Mehrheit ab. Es gibt aber andere parlamentarische Instrumente, um den Weg für die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten zu ebnen. Ein Überblick: