Lehrlingszahlen österreichweit leicht gestiegen

Wien – Die Lehrlingszahlen sind im Jänner geringfügig um 2 Prozent gestiegen. Österreichweit waren per 1. Jänner 100.862 Lehrlinge in Ausbildungsbetrieben. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) sprach in einer Aussendung davon, dass sich ein Aufwärtstrend bestätige. Inklusive der überbetrieblichen Lehrausbildung befanden sich Ende Jänner 108.253 Lehrlinge in Ausbildung.